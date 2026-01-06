新年を迎え、山形県遊佐町の吹浦地区では、ユネスコの無形文化遺産に登録されている新年の恒例行事「アマハゲ」が行われました。

【写真を見る】突然、家に乱入！鬼が襲ってくる行事「アマハゲ」とは…新年の訪れを告げる地域の伝統にカメラが密着（山形・遊佐町）

迫力のある正月行事にカメラが密着しました。

鬼などのお面をかぶり、遊佐町女鹿地区を練り歩く「アマハゲ」。無病息災などを願い、遊佐町で吹浦地区で毎年行われている新年の伝統行事です。





吹浦地区の三つの地域で開催されているアマハゲは、子どもたちの怠け心を正す目的も。

子ども「これからも、勉強とかお手伝いとか、ちゃんとがんばります」

こうしたアマハゲとの約束も文化の一つなんだそうです。

この日は女鹿地区内をアマハゲ5人が練り歩き、家に入って子どもたちの怠け心を戒めていました。





子どもたちには少し怖い体験だったかもしれませんが、新しい一年に向けて、気持ちを引き締める良いきっかけになったようです。

■「恐かった・・・」





子ども「恐かった・・・おしゃべりした」





子ども「最初はドキドキしたけれど、最後らへん怖かった。ちゃんと勉強がんばってねって（言われた）。がんばるって言った」





親「泣くと思っていた。意外でした。怖くなかった？」

子ども「うん」

親「一年健康で過ごせるように願った」





怖さの中にも願いを込めたアマハゲが、地域に新しい一年の訪れを告げていました。