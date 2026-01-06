新潟市周辺だけは晴れ間がありましたが、そのほかは広い範囲で雪が降りました。



5日夜から、7日日中にかけて、山沿いだけでなく、平地も広く雪が降り、まとまった積雪になった所がありました。

6日の最深積雪は、魚沼市守門で131cm、津南町で97cm、上越市安塚で94cmなどとなりました。



一方、7日は一時的に晴れ間の出る所が多くなりそうです。7日の天気の移り変わりを見ると朝6時。広くオレンジの表示で、日差しの届く所が多いでしょう。日中は晴れたり曇ったりの天気になりそうです。ただ、天気は下り坂傾向で、早い所では夕方から、にわか雨があるでしょう。

そして、夜は佐渡や、沿岸部を中心に、冷たい雨や湿った雪が降りそうです。局地的に雷を伴うため、急な強い雨や、落雷、ヒョウなどに注意が必要です。



続いて、予想降雪量。6日夜から7日朝にかけて上中下越の山沿いで最大5cmの予想で、まとまった積雪にはならない見込みです。平地では0cmの予想になっています。その後、7日朝から夕方にかけては、山沿いも含めて、各地0cmでしょう。そして、日中、晴れ間の出る所では、日差しの温もりを感じられそうです。



7日の最高気温は、平地では8℃前後と、平年より3℃くらい高い所が多いでしょう。ただ、注意が必要なのは山沿いです。湯沢町で7℃、阿賀町で4℃と、3月中旬並みで雪解けが進みそうです。屋根からの落雪などには十分に、ご注意下さい。一方で、朝の最低気温はー6℃前後と厳しい冷え込みになるため念のため、水道の凍結にも注意をするようにして下さい。