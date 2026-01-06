¡Ø6SixTONES¡ÙµÇ°¤¹¤Ù¤½é²óÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÂçÀôÍÎ¡ªSixTONES6¼þÇ¯¡ßÂçÀôÍÎ30¼þÇ¯¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤ò¤ª½Ë¤¤
1·î12Æü20»þ55Ê¬¤«¤éTBS¤Ç¡Ø6SixTONES¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Èー¥ó¥º¡Ë¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
SixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ëËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë6¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢²æ¤³¤½¤Ï¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤äÈÖÁÈ¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¤ª½Ë¤¤¥×¥é¥ó¡É¤Ç¡¢¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£
¢£µÇ°¤¹¤Ù¤½é²óÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÂçÀôÍÎ
µÇ°¤¹¤Ù¤½é²óÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±ÅªÂç¥¹¥¿ー¡¦ÂçÀôÍÎ¡£¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡ÈÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡É¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¿ÂçÀô¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢»×¤ï¤º´î¤Ó¤Î¥Ï¥°¤ò¤«¤ï¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«ÂçÀô¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡È¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¡É¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡ª¡¡¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¿´î¤¹¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÂçÀô¼«¿È¤â·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡È½Ë¤ï¤ì¤ëÂ¦¡É ¤Ç¡¢¡Ö6¼þÇ¯¤Î²¿¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤ÈÅÐ¾ì¤«¤éÂçÀôÀá¤¬ßÚÎö¡£
¤½¤ó¤ÊSixTONES¤Î6¼þÇ¯¤ÈÂçÀôÍÎ¤Î30¼þÇ¯¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤¬½Å¤Ê¤ë¥À¥Ö¥ë¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤¬Áª¤ó¤ÀÉñÂæ¤ÏÆüËÜ¶þ»Ø¤Î²¹ÀôÃÏ¡¦Ç®³¤¡£¡Ö6¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é²¹Àô¡õ¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬É¬¿Ü¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿SixTONES¤Î¤¿¤á¤Ë³¹Á´ÂÎ¡¢¤½¤·¤ÆÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤äÂç¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¹¥±ー¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¢£Ç®³¤¤¬³¹¤ò¤¢¤²¤ÆÂç´¿·Þ¡ª¤ª½Ë¤¤¥àー¥ÉÁ´³«¤ÎÆÃÊÌ¥í¥±¤¬¼Â¸½
SixTONES¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë²£ÃÇËë¤ò¤«¤«¤²¤¿¾¦Å¹³¹¤ÎÊý¡¹¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢Ç®³¤±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤Ç¡È¾¦Å¹³¹¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤ÙÊâ¤ÊüÂê¥Ä¥¢ー¡É¤ò´º¹Ô¤·¤¿°ì¹Ô¤Ï¡¢Ç®³¤¥°¥ë¥á¤ò¤«¤±¤¿¥²ー¥àÂÐ·è¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥¾¥Êー¥ìÇ®³¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶½Ì£¤ÏÌ¼¤«¥´¥ë¥Õ¤«¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂçÀô¤Î¤¿¤á¤Ë¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ËÆÃÊÌ¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¤òÍÑ°Õ¡£ÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÆÈ¼«¤Î²ò¼á¡É¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ê¥´¥ë¥ÕÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¤Ê¤´Ë«Èþ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç®³¤¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú¤Ê¤ª½Ë¤¤¥Ç¥£¥Êー¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¡Ä¤Ï¤º¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÁÛÄê³°¡É¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÁ´ËÆ¤Ï¤¼¤ÒÈÖÁÈ¤Ç³Î¤«¤á¤è¤¦¡£
(C)TBS
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¡Ø6SixTONES¡Ù
01/12¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë20:55～22:57
½Ð±é¼Ô¡§SixTONES¡Ê¥¸¥§¥·ー¡¢µþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã / ¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢ÅÄÃæ¼ù¡Ë
¥²¥¹¥È¡§ÂçÀôÍÎ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø6SixTONES¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tbs.co.jp/program/6SixTONES/¡¡
SixTONES OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/42
https://www.sixtones.jp/