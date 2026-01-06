チームを再建し再びJ1の舞台を目指します。サッカーアルビレックス新潟は新体制の発表会見を開きました。新たに加入する選手たちが姿を見せ意気込みを語りました。



■野澤洋輔次期社長

「今シーズンのスローガン「Re：ALBIREX」みんなの力を思いを再集結して今シーズン全力で戦ってまいります」



サポーター約160人が見つめる中で開かれた新体制の発表会見。新たに加入した7人の選手も出席しました。今シーズンの選手編成についてフロントは…



■寺川能人強化部長

「シーズン終わったあと船越監督とも話をした。その中でやはり失点が多く苦しむ試合が多かった。守備でもう少しパワーを若い力をというところで編成した」

■船越優蔵監督

「監督的には大満足の補強だったと思っている」



守備面を意識した編成で、注目はJ1浦和から加入のセンターバック・藤原優大。5年間、浦和でプレーした経験と強い覚悟を持って新潟にやってきました。



■藤原優大

「ゴールを守ることが一番の仕事だと思うので体を張って守りたいし、新潟のために戦う覚悟を決めてこのチームを選んだ」



J1鹿島から加入したサイドバックの佐藤海宏は新潟から世界の舞台に立つことを目指します。



■佐藤海宏

「船越監督の下でやっていた中で走ることだったり戦うところは強調して言っていた。新潟で全力でプレーしながらも日本代表の活動も狙っている」



世代別の代表監督を務めた船越監督も佐藤の実力を高く評価します。



■船越優蔵監督

「勝負に勝つところには彼の力は絶対必要だと思って声をかけさせてもらった」



攻撃陣では、熊本で背番号10をつけていた精度の高いキックが武器の古長谷千博や

去年、50mの超ロングシュートを決めたいわきから加入の大西悠介などの活躍も期待されます。



新生・船越アルビは今週金曜日から宮崎でキャンプに臨み、百年構想リーグに向けて新たなスタートを切ります。