¡ÚRIZIN¡ÛËÙ¸ý¶³»Ê¡¢ºÇ¶¯²¦¼Ô¤ËTKOÉé¤±¤·¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¡È2¤Ä¡É¤Î½õ¸À¡Ö°ìÈ¯ÁÀ¤¤¤À¤È¡Ä¡Ä¡×¡¡¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤â¸ÀµÚ
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£12·î31Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Õ¥§¥¶ーµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ö¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ vs. Ä«ÁÒÌ¤Íè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÇÔ¤ì¤¿Ä«ÁÒ¤Ë¡È2¤Ä¡É¤Î½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¢£Ä«ÁÒ¤Î¡È°ìÈ¯ÁÀ¤¤¡É¤Ë¶ì¸À
ËÙ¸ý¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÆ±Àï¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤é·ù¤Ê¤ä¤Ä¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È²¦¼Ô¤Î¶¯¤µ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¼Ô¡¦Ä«ÁÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¦¼Ô¤¬²áµî¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿»î¹ç¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡È°ìÈ¯¡É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÀïÎ¬¤òÍ½ÁÛ¡£¡ÖÌ¤Íè¤¯¤ó¤Ï¤½¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡Êº¸¥Õ¥Ã¥¯¡Ë¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬³°¤ì¤ÆÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢°ìÈ¯ÁÀ¤¤¤À¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Î¡È¤³¤³¤¬¶¯¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÂÐºö¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÂÐºöÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ËÙ¸ý¤Ï¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥³¥ó¥È¥íー¥ë²¼¤Ç¡¢Ä«ÁÒ¤¬¤½¤ì¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡×¤È½ê´¶¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥»¥³¥ó¥É¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤â¸ÀµÚ
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Õ¥§¥êー¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯»ß¤á¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»ä¸«¤ò¸ì¤ê¡Ö¥»¥³¥ó¥É¤¬¥¿¥ª¥ëÅê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ë¥À¥áー¥¸¤¬Âç¤¤¤¤ÈÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤ò½¢¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
Ä«ÁÒ¤Ï»î¹ç¸å¤ËµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢´ããÝÄì¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤Ð¤é¤¯µÙÍÜ¤ËÆþ¤ë¤¬¡Ö¤Þ¤¿Éüµ¢¤·¤¿¤¤¡×¤È¸½ÌòÂ³¹Ô¤ËÁá¤¯¤â°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éüµ¢Àï¤Ç¤ÏËÙ¸ý¤Î½õ¸À¤¬À¸¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£