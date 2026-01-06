株価指数先物【引け後】 +3σ到達による過熱感から+2σ水準でのロング対応 株価指数先物【引け後】 +3σ到達による過熱感から+2σ水準でのロング対応



大阪3月限

日経225先物 52690 +870 （+1.67％）

TOPIX先物 3550.0 +73.0 （+2.09％）



日経225先物（3月限）は前日比870円高の5万2690円と、本日の高値で取引を終了。寄り付きは5万2150円で、シカゴ日経平均先物の清算値（5万2210円）にサヤ寄せする形から、買いが先行した。上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き直後には5万2520円まで上げ幅を広げた。節目の5万2500円台を回復したことで、利益確定に伴うロング解消や短期的なショートを誘い、前場中盤にかけて5万2070円まで上げ幅を縮める場面もみられた。



だが、押し目待ち狙いの買い意欲は強く、前場終盤には5万2150円～5万2350円辺りで保ち合いを継続。後場中盤にかけてレンジを上抜け、ショートカバーを誘って再び上へのバイアスが強まり高値引けとなった。



日経225先物は節目の5万2500円を回復し、目先の目標達成感もあってショートが入りやすかった。ただ、押し目待ち狙いのロングは強く、引けにかけてのショートカバーにつながったようである。これにより、ボリンジャーバンドの+3σ（5万2670円）を上回って終えた。



昨年11月4日につけた高値（5万2740円）が射程に入るなかで先高期待は強そうだが、+3σまでの上昇によって短期的な過熱感は警戒されやすい。そのため、+2σ（5万1910円）とのレンジを意識した押し目狙いのロング対応に向かわせよう。



バンドは上向きで推移しているため、下値切り上げのトレンドを継続。+2σを割り込むとショートが入りやすくなるが、ナイトセッションで+3σは5万3000円台に乗せてきており、ショートに傾けるポジションは避けたいところであろう。そのため、オプション権利行使価格の5万2000円～5万3000円のレンジを想定しておきたい。



NT倍率は先物中心限月で14.84倍に低下した。支持線として意識されていた75日移動平均線（14.87倍）を下抜け、一時14.78倍まで下げて25日線（14.80倍）を下回る場面もみられた。ただ、その後は25日線水準で下げ渋っており、NTショートを巻き戻す形でリバランスが入ったようだ。25日線を支持線に、再び75日線を上回ってくるかを見極めたい。



手口面（3月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万3304枚、ソシエテジェネラル証券が1万1774枚、バークレイズ証券が5709枚、サスケハナ・ホンコンが2926枚、JPモルガン証券が2231枚、モルガンMUFG証券が2172枚、日産証券が1251枚、ゴールドマン証券が1103枚、松井証券が1064枚、野村証券が1063枚だった。



TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万4545枚、ABNクリアリン証券が2万1557枚、バークレイズ証券が1万2330枚、JPモルガン証券が6870枚、ゴールドマン証券が6569枚、モルガンMUFG証券が4343枚、ビーオブエー証券が2786枚、BNPパリバ証券が2534枚、サスケハナ・ホンコンが1868枚、みずほ証券が1408枚だった。



