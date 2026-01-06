日経225先物：6日19時＝530円安、5万2160円
6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比530円安の5万2160円と急落。日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては358.08円安。出来高は4111枚となっている。
TOPIX先物期近は3513ポイントと前日比37ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.44ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52160 -530 4111
日経225mini 52160 -530 55752
TOPIX先物 3513 -37 5694
JPX日経400先物 31660 -365 367
グロース指数先物 677 -5 260
東証REIT指数先物 売買不成立
