　6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比530円安の5万2160円と急落。日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては358.08円安。出来高は4111枚となっている。

　TOPIX先物期近は3513ポイントと前日比37ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.44ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52160　　　　　-530　　　　4111
日経225mini 　　　　　　 52160　　　　　-530　　　 55752
TOPIX先物 　　　　　　　　3513　　　　　 -37　　　　5694
JPX日経400先物　　　　　 31660　　　　　-365　　　　 367
グロース指数先物　　　　　 677　　　　　　-5　　　　 260
東証REIT指数先物　　売買不成立

