JA新潟中央会の伊藤能徳会長が年頭の記者会見を開き、高止まりが続くコメ価格について今後は「下がっていく」との見通しを示しました。



■伊藤能徳会長

「卸業者や集荷業者、3月であったり決算時期を迎えると安く出すのではないかという気がしているし、もう少し経ったらまだ下がっていくと思う」



2026年産の主食用米の生産量は県農業再生協議会が去年より2．7万t少ない56．2万tに目標を設定しました。伊藤会長は需要に応じた生産に対応していくと述べました。



■JA新潟中央会伊藤能徳会長

「できれば色々な価格帯のコメがあって消費者から選んでもらえるような形が一番いい。令和8年産(2026年産)についてはそのような形になればと思っている」



厳しい経営状況のJA県厚生連については来年度以降も自治体に支援を求めていくとしました。