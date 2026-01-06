営業終了のスキー場を復活させたIT社長「10年後も20年後もやっていけるように」オープン初日あふれた笑顔【新潟】
昨シーズンで営業を終了した村上市の「ぶどうスキー場」が民間企業の運営で、新たなスタートを切りました。赤字続きだった市営のスキー場は、どう生まれ変わるのか。オープンまで道のりを取材しました。
復活のスキー場で、新雪を楽しむスキーヤーたち。元日にオープンした、村上市の「ぶどうスノーリゾート」
■胎内市から20代
「年に何回か(来ていた)もう滑れないかなと思っていたのでとても楽しみです。いっぱい来たい」
初日から多くの人が訪れ、変わらないサービスにふれました。
■村上市民
「また来られるのがすごくうれしいです」
昨シーズンで営業を終了した「ぶどうスキー場」に救いの手を差し伸べたのが東京のIT企業「シンクファースト」を経営する沼前純一社長です。
ウィンタースポーツが趣味で、冬は毎週、スキー場に通うほど熱い思いを持っています。
■シンクファースト沼前純一社長
「スキー場をなくしたくないという思いが強くて、新型コロナ禍以降、バタバタとスキー場がなくなる中で、ゆくゆくは経営みたいのができたらいいなと5年くらい前から考えていて」
ぶどうスキー場が開業したのは1988年。県内で最も北にあるスキー場として、村上市が運営していましたがスキーブームの終わりとともに、売り上げが減少。
事実上の赤字経営が続き、営業の終了が決まりました。
去年3月、ぶどうスキー場、最後の日。スキーヤーとして訪れていた沼前社長が感じたことがあります。
■シンクファースト沼前純一社長
「滑った時にいっぱい子供がいた、小学生や中学生が、その子たちが滑れなくなってしまうのは可哀想だなと思った」
全長約2．7kmのロングコースと、最大斜度30度の急斜面。スキー場が持つ長所に魅力を感じ、経営を引き継ぐことを決めました。
■シンクファースト沼前純一社長
「1回滑って、結構滑りごたえのあるスキー場だったので、急斜面で、他にないスキー場だなと思ったので、もっと頑張ればお客さんも来てもらえて、売り上げも上がって利益が出るんじゃないかという考えもある」
去年10月、沼前社長はスキー場のオープンに向け、草刈りをしていました。
■シンクファースト沼前純一社長
「初めてやったんですけど、おもしろいですね、没頭しちゃいました」
用意した資金は2000万円。経費削減のため、できることは自らやります。一緒に作業するのは、支配人として採用された、飯山達哉さん。
村上市でシーカヤック体験などの会社を経営するかたわら、3年前から、ぶどうスキー場のスタッフとして働いていました。
■シンクファースト飯山達哉さん
「もともと4年前にスキーを始めた。当時スキー全くできなくて、ここでスキーを覚えて、地元の方が皆さんスキーを教えてくれた、その恩を返したい気持ちがすごく多くて。このままスキー場を潰してなるものかみたいな思いがあったので」
スキー場の運営には、専門的な知識が求められます。沼前社長は、ぶどうスキー場で働いていた人たちを即戦力として雇用しました。
リフトの準備も、元従業員がいたため、スムーズに進みました。
■10年以上ぶどうスキー場で勤務小池一栄さん(56)
「今までやってきた経験があるので、できることは協力したいという思い、新しい経営の観点で新しいチャレンジして、良い方向に持っていってくれたらいいなと期待している」
