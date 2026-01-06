韓国サムスン電子トップの李在鎔（イ・ジェヨン）会長が5日午後、中国・北京市内のショッピングモールで人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」のグッズを購入したと報じられた。

李氏は、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の国賓訪中に同行し、北京を訪れていた。



ラブブは、中国のトレンド玩具ブランド、POP MART（ポップマート）を代表するモンスターのキャラクターで、香港出身のアーティスト、カシン・ロン氏が描くシリーズのTHE MONSTERS（ザ・モンスターズ）に登場する一部のエルフ（妖精）の総称。大きくとがった耳、大きな目、そしてギザギザの歯を見せてニヤリと笑う表情が特徴的で、2025年に世界中で購買熱と収集熱を巻き起こした。



中国メディアの極目新聞によると、李氏が訪れたのは、中国の電子商取引（EC）大手、京東集団（JDドットコム）が運営するショッピングモールの北京双井店。スーツ姿の李氏が通訳や随行員らと共にショッピングモール内を歩く様子を撮影した静止画や動画がインターネット上に投稿された。SNSの微博（ウェイボー）では6日、「サムスントップが北京でラブブを買う」とのフレーズがトレンド上位に浮上した。（翻訳・編集/柳川）