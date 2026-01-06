大のマジック好きで知られる俳優・名取裕子が超大物マジシャンに弟子入りしたことを告白。師匠であるMr.マリックから仕込んでもらったという渾身のマジックを披露した。

【映像】Mrマリック仕込みのマジック

名取は、1月5日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。過去に同番組でマジックを披露したことが話題となり、日本奇術協会からフェローシップ賞を授与されたことなどマジック愛溢れるエピソードを展開した。

自身のラジオ番組では「ラジオなのにマジックをやっちゃって」と話すほどマジック好きの名取。同番組で会いたい人を聞かれた際には「Mr.マリックと言ったら、スタッフが本当に呼んでくださって。マリックさんがラジオでマジックをやってくださったんです」と声を弾ませる。

また、名取は「勝手に通信教育でマリックさんのマジックを勉強」したと言い、マリックに対面した際に“Mr.マトック”と名乗っていることを伝えると「許しましょう、弟子にしましょう」と認められたのだという。

そしてこの日は、師匠であるMr.マリックから伝授されたというマジックを披露。持っているスカーフの中から“ハンドパワー”でワインボトルを取り出すマジックを見せると黒柳から「手品でやるときはもっと軽いのにしたら」と突っ込まれる一幕も。

さらに紙幣を使ったマジックでは1000円札を1万円札に変えて見せるも、黒柳の当初の希望額は2000円。「徹子さんのお持ちになってるパワーがすごく大きいので2000円じゃ止まらなかったようです」とやや気まずそうな表情をみせると、黒柳は「すごい！すごくうまくできましたね」と称賛した。そして、これは日本奇術協会の会長に教わったマジックであることも明かされ、名取は「あんまり下手にやると怒られちゃう」と恐縮した。

マジックの魅力を名取は「何もないところで、言葉が通じないとしても、どんな方がやっても喜んでくださる」と話し「なんでもないところから会話が広がるじゃないですか。老若男女みんなできるのでとっても楽しい」と目を輝かせた。

（『徹子の部屋』より）