51歳・エレキコミックのやついいちろう、第1子誕生を報告「たくさんのわがままを聞いてあげようと思います」 妻はタレントの松嶋初音
お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろう（51）が、自身のSNSを更新。妻でタレントの松嶋初音（38）の第1子出産を報告した。
【写真】可愛すぎる⋯子どもの顔に手を添えて第1子誕生を報告をしたやついいちろう
投稿は夫婦連名で「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、「この度、2026年1月5日8時23分に第1子を無事出産致しました事をご報告させて頂きます」と報告。「お陰様で母子ともに健康です」とつづった。
「お腹の中にいる時から産まれる時までずっと親孝行な子だったので、産まれてからはたくさんのわがままを聞いてあげようと思います」とつづり、「今後ともやつい一家をあたたかく見守って頂けますと幸いです」と呼びかけた。
やついは1974年11月15日生まれ、三重県出身。1997年、今立進と共にお笑いコンビ・エレキコミックを結成。コンビでのお笑いライブ、バラエティ番組、ラジオへの出演の他、個人ではNHK連続テレビ小説『ひよっこ』の出演や、「DJやついいちろう」としてCDをリリースし、音楽イベントにも出演している。
2013年11月17日に、松嶋がブログで「数年前にゲーム関係の仕事で出会ってからゆっくりと同じ時間を過ごすようになり、ちょうど私の誕生日が11月13日、彼の誕生日が11月15日ということで、間の11月14日に区役所へ婚姻届を提出してきました」と、結婚を報告した。2025年11月に、第1子の妊娠を公表していた。
