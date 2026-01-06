芦田愛菜が、仙台が生んだフィギュアスケート界のスター・羽生結弦も愛したとされる地元の名物を堪能し、その至福の味わいに笑みをこぼす一幕があった。

【映像】羽生結弦の大好物

『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、特定の分野を極めた子どもたちが「博士ちゃん」として、独自の視点で選りすぐりの知識を授業形式で伝えるバラエティ番組である。今回は新春4時間スペシャルとして、サンドウィッチマンが芦田愛菜を地元の宮城県へと招き、博士ちゃんたちが考案した最強のツアーを巡る里帰りロケを敢行。雪の舞う幻想的な風景のなか、宮城を代表する絶品グルメの数々が紹介された。

定義で人気を誇るのが、清水館の「焼きめし」。大きな網の上で炭火を使い、香ばしい仙台味噌を塗って焼き上げられる特大のおにぎりだ。仙台出身の羽生結弦も大好物だと言われており、国内外の羽生ファンも多く訪れているという。

実際に手にした芦田は、そのボリュームに驚きながらも豪快にかぶりついた。外側のカリッとした味噌の香ばしさと、中のホカホカとしたお米のハーモニーに再び「ん〜！」と唸り、宮城の食文化の豊かさを存分に楽しんだ。サンドウィッチマンの2人は今回のツアーでさらなる宮城の魅力を教え込むべく意気込んでいた。