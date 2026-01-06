フリーアナウンサー大島由香里（41）が6日、ダブルMCを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、結婚運について占われた。

火曜日メンバーでは今年初の放送とあって、占い師のアポロン山崎が出演し、手相から出演者たちの今年を占った。

大島は出演5人中4位。今月28日には、歌手デビューが決まっており、大事な1年となる。5人の順位と占い結果が発表された後、大島は追加の質問として「プライベートの方はどうですか？結婚とかありますか？」と尋ねた。大島は16年に元フィギュアスケート選手の小塚崇彦氏と結婚。1児をもうけたが、19年に離婚している。

山崎からは「絶対あります」と太鼓判を押された。うれしそうに笑みを浮かべる大島に、山崎は「あるんですけど、アホな男に引っかかりやすい」とカウンターパンチを浴びせた。大島は眉間にしわを寄せ、スタジオは爆笑。山崎は「“優しく人イコールいいやつ”と思って、途中からイライラしちゃう。（相手は）ちょっとアホなんすよ」と、新たな運命の人の素性を占った。

大島は「今のところ、全くパートナーとか全然いらないと思ってるんですけど」と、現在の気持ちを明かした。しかし、山崎は「寂しがり屋（な部分）があるので、子供が大人になったら、1人はさすがにな…ってなる時は（ある）。言うたって40前後で若いので、10年後とかにちょっと私、というのはある」と返した。

大島は「誰ですか？」とさらに食い下がった。山崎からは「誰かはアレですけど、マジでアホな男だけは気を付けて下さい」と忠告が。「（結婚は）すると思います」と付け加えた。

さらに「ちゃんと子供のことを考えて、ちゃんと経験すればいい人を見つけられます」とアドバイス。大島は心の整理が付かないのか、「え〜？」と顔をしかめていた。