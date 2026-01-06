名前を呼んでも『全然返事しない猫』に『ごはん食べる？』と聞くと……笑ってしまう展開が22万再生の反響「可愛すぎるｗ」「わかるんだね」
パパに名前を呼ばれてもお返事しない猫さん。大好きな「ごはん」という言葉だけは特別なようで……。
ちょっと現金で可愛い猫さんの姿は、記事執筆時点で22.6万回再生の大反響。「返事が可愛すぎる」「食べるって、ちゃんと言ってる。可愛すぎます」「良いお返事」「めちゃめちゃ可愛いなこの子」といった心温まるコメントがたくさん寄せられることとなりました。
【動画：名前を呼んでも『全然返事しない猫』に『ごはん食べる？』と聞くと……笑ってしまう展開】
食いしん坊のらてちゃん
TikTokアカウント『らての成長日記』に投稿されたのは、スコティッシュフォールド「らて」ちゃんの姿。パパさんのお家で、後輩猫の「もか」ちゃんと一緒に毎日いきいきと過ごしているそう。
食いしん坊だというらてちゃん。名前を呼ばれてもお返事しないそうですが、「ごはん」という言葉にだけは、もれなくお返事するそうで……？
「ごはん」に元気いっぱいのお返事
パパさんが「らて、ごはん食べる？」と尋ねると、テーブルの上でくつろいでいたらてちゃんが「うにゃにゃん」と鳴いたといいます。元気いっぱいのお返事からは、「ごはん？待ってました！」と聞こえてきそう。
パパさんがもう1度「ごはん食べる？」と聞くと、らてちゃんが「ぐるにゃん」と鳴いてテーブルから飛び下りたのだとか。パパさんの「ごはん」という言葉で完全に食事モードになった様子のらてちゃん。大好きな「ごはん」という言葉だけはきちんと覚えているところが、可愛いですね。
ウキウキが止まらない
子猫の頃からパパさんがごはんの準備をしていると、らてちゃんはすぐに察知してソワソワし出したそう。「ごはん、早く食べたいにゃ」というふうに可愛い声で「にゃーん」と鳴くのだとか。毎日のごはんタイムは、らてちゃんの大きな楽しみなのでしょう。
ごはんだけではありません。パパさんがある猫用おやつの曲を掛けると、らてちゃんが飛んで来るのだとか。「やったあ、おやつにゃ」とウキウキのらてちゃん。食べものに関することだけはちゃんと覚えているお利口でしっかり者のらてちゃんなのでした。
らてちゃんが「ごはん」というワードに前かがみでお返事する姿は、たくさんの人に笑顔と癒やしを届けました。
投稿には、「ちゃんとお返事できて偉い」「ｩｩｩ♪ﾆｬﾝﾆｬﾝ♪ってかわいすぎる」「えー！？食べるって喋ってるでござるな！」といったコメントが届いています。
TikTokアカウント『らての成長日記』には、らてちゃんともかちゃんの愛らしい日常の光景が投稿されています。
写真・動画提供：TikTokアカウント『らての成長日記』さま
執筆：kokiri
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。