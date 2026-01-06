撮影されていることに気がついていなかった猫さん。何気なく振り返ると、カメラを向けていた飼い主さんを見つけて…？

猫さんの可愛すぎる行動が話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「ふわぁって変な声出たw」「画面から飛び出して来てほしい」「リピート永遠に出来る♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：三毛猫が撮影されていることに気が付いて…次の瞬間→想像を超えてくる『尊い光景』】

水分補給中のミケちゃん

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、三毛猫の女の子「ミケ」ちゃんが撮影されていることに気づいた時に見せた、とびきり可愛い姿をとらえた動画です。

この日、飼い主さんは少し離れた所からそっとカメラを回し、給水器にてしっかりと水分補給を行っていたミケちゃんの姿を撮っていたそう。ミケちゃんはお利口さんだと褒めてあげたくなるほど、一点を見つめて無心に水を飲み続けていたといいます。

なかなか気づかずに…

もうそろそろ飲み終わりそうとのことですが、どうやら撮影されていることに全く気づいていない様子のミケちゃん。水を飲み終わって口元についた雫をペロペロと舐め取ると、くるりと後ろを向いて歩いていってしまったのだとか。

丸みのあるふわふわボディに鍵しっぽ。後ろ姿まで愛らしいミケちゃんは、数歩進んだところで左前足を上げたままの状態でピタッと停止。そして、左前足を下ろして軽く頭を振ると、こちらを振り返り…。ついに撮影されていることに気がついたようです！

嬉しさが溢れて

ミケちゃんは「見てたの～」とばかりに、気づいたと同時に動き出してカメラに…というよりは、飼い主さんに向かって駆け寄ってきたそう。喜びの気持ちが表れているかのように足取りは軽やかだったそうで、とても嬉しそうに走ってきてくれたのだといいます。

ドアップになるまで駆け寄ってきてくれたそうで、カメラの画面はミケちゃんでいっぱいに。飼い主さんが大好きなんですね！嬉しそうに駆け寄ってくる姿が、なんとも愛おしいミケちゃんなのでした。

投稿には「画面越しなのにミケたんきたの～♡って言ってた」「こんな駆け寄り方されたらァァァァァァ…」「ミケちゃん尊い…かわいい…」「水飲んでるだけで可愛いとか奇跡か？」「ドアップなファンサ助かる」「自分に来てくれてるみたいで嬉しい」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ミケちゃんの何気ない日常の様子が投稿されています。ご家族のことが大好きだというミケちゃんの可愛らしい姿やほっこり癒される姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。