¤³¤È¤·9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¡£ÃÏ¸µ³«ºÅ¤Ë¡¢½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤â¿´¤¿¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥µ¥Ã¥«ー½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½ Ã«ÀîË¨¡¹»ÒÁª¼ê¡Ë
¡Ö°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¡Ë¥×¥ìー¤·¤¿¤¤¡×
¡Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò57¥¥íµé Æ£ÇÈ¼ëÍýÁª¼ê¡Ë
¡Ö¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×
Æ£ÇÈÁª¼ê¤Î·»¡Ö½õ¼êÀÊ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤ª¿¬¤ò¥¬¥Ö¤Ã¤È¡×
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È¡ª¡×ÃíÌÜÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¡¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò53¥¥íµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô½Ð¿È¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍýÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¤³¤È¤·¤Ï1·î4Æü¤«¤éÂç²ñ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¡£Îý½¬¥Ñー¥È¥Êー¤Ï·»¤ÎÍ¦Èô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆ£ÇÈÁª¼ê¡Ë
¡Ö·»¤ËÆ´¤ì¤Æ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤âÁÈ¼ê¤¬¾å¼ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÏµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê·»¡¦Æ£ÇÈÍ¦Èô¤µ¤ó¡Ë
Q.¾®¤µ¤¤º¢¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©
¡ÖÊì¿Æ¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë½õ¼êÀÊ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¿¬¤ò»×¤¤¤¤ê³ú¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ê½õ¼êÀÊ¤ò¡Ë¼«Ê¬¤¬¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬¥Ö¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³ú¤àÎÏ¤âÁ´Éô¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡©
Æ£ÇÈÁª¼ê¤ÏµîÇ¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ï¡¢53¥¥íµé¤«¤é¤è¤ê¥¹¥Ôー¥É¤È¥Ñ¥ïー¤¬À¸¤«¤»¤ë57¥¥íµé¤Ë¾å¤²¤Æ½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¢¤ï¤ä¥Õ¥©ー¥ëÉé¤±¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ä¤ê1Ê¬¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¸ø¼°ÀïÏ¢¾¡µÏ¿¤ò150¤Ë¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤â¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿Æ£ÇÈÁª¼ê¡£9·î³«Ëë¤Î¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆ£ÇÈÁª¼ê¡Ë
¡Ö5·î¤Ç¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÂåÉ½¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÉ¬¤º¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÇÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¾¡¤Ä¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ð¤¨¤ë°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
2026Ç¯¤Ï¡Ö¡È³Ð¸ç¡É¤Î°ìÇ¯¤Ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò1Ê¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¤Ð¡Ä
¡ÊÆ£ÇÈÁª¼ê¡Ë
¡Ö¡Ø³Ð¡Ù¤Ç¤¹¡£4·î¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡È¼«³Ð¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤é¤æ¤ë¡È³Ð¸ç¡É¡£¾¡¤Ä³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÉé¤±¤ë³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ï¢¾¡µÏ¿¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
ÃÏ¸µ³«ºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Î¥Þ¥Ã¥È¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ê¤ë¤«¡£¤³¤È¤·¤â¡¢Æ£ÇÈ¼ëÍýÁª¼ê¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£