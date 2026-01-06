TAGRIGHT¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡¡¥¿¥¤¥×¥í½Ð¿È¡¦À¾»³ÃÒ¼ù¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥É¡¼¥à¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎTAGRIGHT¡ÊÀ¾»³ÃÒ¼ù¡¢Á°ÅÄÂçÊå¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡¢º£°æ³¡Î¤¡¢´ßÇÈ»Ö²»¡¢¼ã¾¾À¤¿¿¡¢¥¸¥§¥¤¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤Ï2024Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯6·î¤ËÆó¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤·¡¢¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTAG SEARCH¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¡£ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼«¤é¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Ãµ¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢2025Ç¯Ëö¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ÙÀ¸ÊüÁ÷Æâ¤Ë¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5Ì¾¤òÈ¯É½¤·¡¢7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£7Æü¤è¤ê¡¢½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹Ž¢TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-Ž£¤òÅìµþ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢4Æü´ÖÁ´6¸ø±é³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡À¾»³¤Ï¡ÖTAGRIGHT¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢TAG¤ò¸ÄÀ¡¢RIGHT¤òÀµ²ò¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡Ö¸ÄÀË¤«¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÆ»¤òÀµ²ò¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇTAGRIGHT¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Á¡¼¥àÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡ÖÌÜ¤Ç¸«¤¨¤ëÌÜÉ¸¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¸µµ¤¤Ç¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤Î¤È¤¤«¤é¤¦¤ë¤µ¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òº£¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤âÀ¤´Ö¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´êË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡timelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤òÀ¾»³¤Ï¡ÖµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤â¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤³¤Þ¤á¤Ë³èÆ°¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤ËÀ¾»³¤Ï¡¢ÃöËó¼þÅÎ¤È¸¶²Å¹§¤ÈÏ¢Íí¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Öº£²ó¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡Á°ÅÄ¤âµÆÃÓ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£º£¸å¤Îtimelesz¤È¤Î¶¦±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢À¾»³¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«ËÜÅö¤ËÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö²»³ÚÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î´êË¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¶Ê¤È¤«¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÍßË¾¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
