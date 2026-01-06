170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、艶やかな着物姿に反響「銀河系最強美しい」
気象予報士の穂川果音が3日までにインスタグラムを更新し、黄色地が華やかな着物姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】穂川果音、艶やかな着物姿 全身カットも（ほか6枚）
穂川は「今年も素敵なお着物を着せていただきました」「今まで淡い色の振袖を着る機会が多くて、パキッとした黄色が新鮮だったよーー」とつづり、華はかな着物姿を公開している。
「着物を着て気が引き締まったので！！今年も頑張します」と気合を入れる穂川の投稿には、「和服姿がお綺麗ですね」「姫様、銀河系最強美しいです！！！」「ほかのん、美しい・・」といった称賛が寄せられている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
