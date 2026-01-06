“芸歴30周年”大泉洋、“デビュー6周年”SixTONESに大泉節さく裂 『6SixTONES』初回ゲストで大規模熱海ロケ敢行
12日午後8時55分から放送される6人組グループ・SixTONESのTBS初冠番組『6SixTONES（シックスストーンズ）』に、記念すべき初回放送のゲストとして俳優の大泉洋が出演する。
【番組カット】豪華食材を目の前に…興味津々なSixTONES
大泉の登場に、これまでたびたび“憧れの存在”として名前を挙げてきた松村北斗が、思わず喜びのハグをかわす場面も。SixTONESは、まさか大泉が自分たちの“デビュー6周年”を祝ってくれるとは、とサプライズに歓喜するが、実は大泉自身も芸歴30周年を迎えた“祝われる側” で、「6周年の何がめでたいんですか!?」と登場から大泉節がさく裂。
そんなSixTONESの6周年と大泉の30周年、ふたつの節目が重なるダブルアニバーサリーを祝うべく、番組が選んだ舞台は日本屈指の温泉地・熱海。「6人で旅行に行くなら温泉＆美味しいものが必須」と言っていたSixTONESのために街全体、そして星野リゾートや大人気レストランが全面協力し、スケール感あふれる大規模ロケを敢行。
SixTONESをお祝いする横断幕をかかげた商店街の方々に迎えられ、熱海駅前商店街で“商店街なんでも食べ歩き放題ツアー”を敢行。熱海グルメをかけたゲーム対決で大盛り上がり。
そして、星野リゾートが運営するリゾナーレ熱海では、「興味は娘かゴルフか食べることしかない」という大泉のためにホテル内に特別ゴルフコースを用意。番組ならではの“独自の解釈”で実現したはちゃめちゃなゴルフ対決を制して、豪華なご褒美を手に入れるのは一体誰なのか。
さらに、熱海人気ナンバーワンイタリアンレストランでは、豪華なお祝いディナーが振る舞われる…はずが、ここでも番組ならではの“想定外”の展開が待ち受けることに。大泉が全員に料理を振る舞う。
