¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬9ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø+act. ¡Ê¥×¥é¥¹¥¢¥¯¥È¡Ë2·î¹æ¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ËÉ½»æ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÄÎù¤Ê²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ
¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼¤¬É½»æ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¡£¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥«¥Ã¥È¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ë¤è¤ë»£¤ê¤ª¤í¤·¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÎä¹ó¤Ê·Ù»¡³Ø¹»¤Î¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Ãæ¹¾¸ù´ÆÆÄ¤È¤Îå«¤Þ¤Ç¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾»ïÌÌ¤Ë¤ÏÎëÌÚÎ¼Ê¿¡ß¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÁÒÍªµ®¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢ºî´ÖÎ¶ÅÍ¡¢NAZE¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ß¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢»³ºê°ì¡ßÎë¼¯±û»Î¡¢ÃæÅçÊâ¡¢Èø¾å¾¾Ìé¡¢¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡ßÅçÂ¼Î¶Çµ²ð¡£º£¹æ¤â¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¾¾ºäÅíÍû¤¬1 Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡ÖPLAY BACK act.¡×¤â·ÇºÜ¡£º£¹æ¤Ç10 ²óÌÜ¡£Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿2025 Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤«¤é2026 Ç¯¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Þ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ËÜ²»¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÄ¶È¬ in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¡ØMOUSE PEACE FES.2025¡Ù¡ØA.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!¡Ù¡ØKing & Prince ¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð 2025¡Ù¡Ø4U. LIVE TOUR 2025 39¡ß4¡á¥¤¥¤¥³¥í¡Ù¡Ø¥¸¥å¥Ë¥¢ Showcase 2025 ¿·À± -SHINSEI-¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤â·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
