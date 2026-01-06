【ラスベガス（米ネバダ州）＝木瀬武】米半導体大手エヌビディアは５日、ＡＩ（人工知能）向けの新型半導体を２０２６年後半に出荷すると発表した。

現行モデルよりＡＩの学習速度が３・５倍に、回答を生成する速度は５倍になるとしており、ロボットや自動運転などの開発が加速するとの期待が高まっている。

世界最大級のテクノロジー展示会「ＣＥＳ」で、ジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）が明らかにした。フアン氏は「ＡＩが必要とする計算能力は激増している。新型半導体は直面する課題を解決する」と述べた。

毎秒５京回（京は兆の１万倍）の計算処理能力を持つ新型ＧＰＵ（画像処理半導体）とＣＰＵ（中央演算処理装置）を組み合わせて販売する。ロボットなどが現実世界の状況を把握し、自律的に行動するための「フィジカルＡＩ」に活用される見通しだ。ＡＩ用半導体を開発する新興企業の経営陣を引き抜くなど、開発体制も強化している。

自動運転向けのＡＩも公開した。視覚情報などを基に、自律的に次の動きを判断できるようになる。例えば、交通量の多い交差点で信号が突然消えるトラブルが起きても、ＡＩが複数の選択肢から最も安全な運転方法を決められるという。

エヌビディアはＡＩ開発を通じて、ほかの自動車や歩行者などが行き交う都市部でも、運転手なしで走行できる「レベル４」の自動運転の実現を目指す。フアン氏は「今後１０年間で、かなりの割合の自動車が自動運転に置き換わると確信している」と述べた。