¡¡º´²ì¸©·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡Ê²ÊÁÜ¸¦¡Ë¤ÎDNA·¿´ÕÄêÉÔÀµ¤Ç¡¢¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï6Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Í»Ö¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ç¸¡»¡Â¦¤¬¾ÚµòÄó½Ð¤·¤¿¡¢¸©·Ù¤Ë¤è¤ë´ÕÄê¤Î·ë²Ì¤Ëµ¿µÁ¤òÁÊ¤¨¤ëÃËÀ¼õ·º¼Ô1¿Í¤Î»Ù±ç¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÉÔÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿¦°÷¡áÄ¨²üÌÈ¿¦¡á¤¬´ÕÄê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¸¡»¡¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÆ¿³ÀÁµá¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Î½Ð¸ýÁï°ìÏº²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼õ·º¼Ô¤Ï2017Ç¯11·î¤Ë³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÇ§¡£°ì¡¢Æó¿³¤È¤âÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢ÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·ÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢¸©·Ù¤ÎDNA·¿´ÕÄê¤Î·ë²Ì¤¬¾Úµò¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£