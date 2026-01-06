歌手の前川清（77）が、6日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。かつてジムで出会ったという人気俳優を明かした。

MCの黒柳徹子（92）が「昔、ジムで、頻繁に通ってた頃、竹野内豊さんにお会いになったことがある」と聞くと、「ありますね」と答え、「竹野内豊さんは多分ご存じ…、僕のことおわかりじゃなかったと思うんですよね。『僕も、そういう体というのか、そういうふうになれたらいいなと思ってるんですよ』と言われたから、『頑張ったら、もう、やれますよ』って言ったから、話をしてて」と振り返った。

続けて「あまりにもいい男だったので、帰り、ジムのほうに『あの人が帰る時に、タレントさんになった方がいいよって伝えといてくれ』と。『どこかテストを受けて、なんか役者さんに…』 そしたら『前川さん大丈夫ですか？』って言われて、『えっ、何が？』って」と打ち明けた。

そして「『今、旬ですよ。あの方は竹野内…』竹野内、聞いたことありますからね。だけど、その方と一致しないわけ。それで、その翌日から見て、うわ〜、すごい人なんだという。そりゃそうだよなという。だからテレビで見ると、ジムでお会いするっていうものが、ちょっと違う…」と言い、「まあ、いい男でした」と明かした。すると黒柳が「本当…。お喜びでしょう、きっとね」と言った。