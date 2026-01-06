7人組ボーイズグループ「TAGRIGHT」が6日、都内の日本青年館ホールで、初のショーケース「TAGRIGHT showcase −REVEAL as 1−」（7〜10日、同所）のプレスコールを行った。

24年放送のオーディション番組「timelesz project −AUDITION−」（タイプロ）の候補生として人気を集めた西山智樹（25）と前田大輔（25）が、自ら新グループのメンバー探しを行う「TAG SEARCH」プロジェクトを経て昨年末、新メンバー5人が決定。新体制でプレデビュー曲「FOREVER BLUE」を披露した。

同曲は西山が作詞作曲に参加し、夢に向かって進む人に寄り添う1曲に仕上がった。西山は「タイトルを意訳すると『青いまま』という意味です。未熟だなと、挫折や苦い思い出があった過去を払拭するための応援歌。過去や未来の自分を肯定する応援歌になればいいなと思って書きました」と話した。

新メンバーは実力派がそろった。「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」で最終13位と多くの支持を得た小林大悟（23）は「初のショーケースなので、僕たちだけが表現できるパフォーマンスや情熱をお届けできるように頑張っていこうと思います」。韓国アイドル「TFN」に在籍していた今井魁里（22）は「来てくださったファンの方々に、少しでも幸せを届けられるように頑張ります」と意気込んだ。

「HYBE LABELS JAPAN」元練習生の岸波志音（22）は「初めてステージに立つので緊張していますが、このメンバーで何年先も、自分たちらしくパフォーマンスできるように頑張っていきます」と話し、自身のタグ（個性）を「脚の長さですかね。ピアノも弾けたりするので、楽しみにしていただけたら」とアピール。バックダンサーの活動経験がある若松世真（22）は「今回のショーケースで、これまでたくさんもらった恩をお返しできるステージにしていきたい」。プロジェクト前は海外インフルエンサーだったジェイ（20）は声が自分の個性と言い「今まで助けてくださった多くの方々へ、感謝の気持ちを忘れずに全力で楽しみたい」と話した。

グループ名には「個性（タグ）豊かなグループが、自分で選んだ道を正解（ライト）に変える」という意味を込めた。西山は「目に見える目標は3年以内にアリーナ、5年以内にドームを掲げている。達成できるように」と掲げる。timelesz菊池風磨からはタイプロ後も連絡をもらうと明かし、「いつか同じステージに立てるように背中を追って頑張っていきたい」。前田も「ずっと見守っていただいてうれしい。音楽番組でご一緒したい思いもある」と共演を願った。また「TAGRIGHTをカラオケで歌ってもらえるような、長く愛されるグループにしていきたい。おのおのにファンの方がいると思うんですけど、これからたくさんの歴史を一緒につくっていけたら」と呼びかけた。