2026年が幕を開けました。9月に開幕するアジア大会を前に、名古屋の中心部も変貌を遂げようとしています。

【写真を見る】“仕掛け人”と独占潜入！高さ211メートル｢ザ・ランドマーク名古屋栄｣ 名古屋・栄のど真ん中に夏ごろ開業 Ｊ.フロント リテイリング小野圭一社長｢エリア全体を盛り立てたい」

仕掛け人は、松坂屋などを運営するJ.フロント リテイリングの小野圭一社長です。

小野社長はおととし、会社の歴史上最年少＝48歳で社長に就任。経済界注目の“若きリーダー”です。

（大石邦彦アンカーマン）

「いやあ、来ましたね。下から見ると余計、高さが際立ちますね」

（J.フロント リテイリング 小野圭一社長）「いやあ、高いですね」





地下2階～地上4階に商業施設「HAERA」

ことし夏ごろに、栄のど真ん中に開業予定の「ザ・ランドマーク名古屋栄」。地上41階、地下4階で、高さは211メートルと栄エリアでは最も高いビルの誕生です。（小野社長）「28階です。去年と全く同じフロアです」去年1月の取材では、まだ壁ができる前でしたが、オフィスフロアに変貌を遂げました。（大石）「大パノラマで名古屋市内を一望できるオフィスがあるというのは、このビル、どういうビルになりますかね」（小野社長）「それはもう“ランドマーク”ですよ。栄におけるランドマーク」

ビルの5階～9階は「TOHOシネマズ」の大型映画館、31階～41階にヒルトンの最高級ブランド「コンラッドホテルズ＆リゾーツ」が入ります。

そして、地下2階～地上4階はJ.フロントリテイリンググループが手がける商業施設が入ります。その名は「HAERA（ハエラ）」。



（小野社長）

「栄という文字の読み方を変えると“栄える（はえる）”。これに時代という意味の“era”をつけて『HAERA（ハエラ）』という名前にした。街の新しい賑わいや歴史をここからつくりたい…という思いを込めている」



世界を代表するラグジュアリーブランドの大型店舗をはじめ、レストランやスイーツ店など、約65の店が入ります。

「栄のエリア全体を盛り立てたい」

小野社長が描く栄の街の改革について、お隣の「中日ビル」7階の広場で聞きました。



（大石）

「この位置ですと、ライバル店（名古屋栄三越）が映ってしまいますけど、いいですか？」

（小野社長）

「もちろんです。栄一体感の中で企業単独でどうこうだけではなく、エリア全体を盛り立てたいと思っています」

小野社長が描く“未来の栄”の姿は…



（小野社長）

「日本全国、あるいは世界から、広域から栄を目指して来ていただけるような、そういうエリアにしていきたいと思う」

（大石）

「栄を“面”として盛り上げるということですね」

（小野社長）

「そうです、まずは“街”です」

そして4日、CBCテレビの正月番組「中部財界人新春サロン」に生出演した小野社長は、改めて「ザ・ランドマーク名古屋栄」の中に入る「HAERA」について。



（小野社長）

「（HAERAの）内容の詳細をまだお伝えできないのが残念。間違いなく新しい魅力を持った商業施設になることは約束できる」