「めっちゃ最強」エミリンも愛用中♪人気の秋冬サンダル「すっごい質感もいい」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【総額15万円超え】クリスマス前にロフトで買い放題してきたらハッピーすぎたんですけど！！！』の動画を投稿。動画では、生活雑貨の専門店『ロフト』でお買い物を楽しむ様子を公開。今回の記事では、大松さんもリピ買いした、人気の秋冬サンダルをご紹介します！

【関連】“口腔ケアマニア”エミリンが効果を実感したマウスウォッシュ「本当に好き」「口臭を防いでくれる」

ロフトの売り場で、大松さんが「私の冬のツッカケ」「めっちゃ去年履き倒して」とコメントした、秋冬サンダルのブランドがこちら！

◼︎SUBU（スブ）

寒い時期、ふと出掛ける時に素足で履ける、今までにない秋冬サンダルとして開発された『SUBU』

冬でも暖かく足を包み込み、心地よく、リラックスできる履き心地。

さまざまなブランドとの別注モデルも人気で、ベーシックなブラックや、カラフルなデザインなど幅広いラインナップです。

◼︎大松さんはリピ買い！

大松さんは「これ去年買ったんですけど、もうマジ履きすぎて」とかなり愛用し、履き倒すまで使い切ったとコメント。

そして、「温かいし、ツッカケとしてめっちゃ最強」「フワフワモコモコですっごい質感もいいしスリッパみたいな感じで裸足でも履けるから」と話しつつ、今回、新しいものを購入されていました！

◼︎動画もチェック

動画内では、この商品以外にも大松さんがロフトでさまざまなアイテムを購入する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。