乃木坂46井上和、2026年は“遊び”を大切にした1年に「楽しんでいけたらいいな」

1月5日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・井上和が、2026年の目標について語った。

番組内で、井上は今年の目標は“遊”だと発表すると、「込めた意味はですね、シンプルに、今年たくさん遊びたいっていうのはあるし、本当に後輩と遊びに行きたい」「いろんなイベント、お祭りとか行きたいなとかっていう遊びもあるし」と切り出した。

続けて、「後輩ができて先輩2年目になるということで、ライブだったりとか、いろんなお仕事の中に遊びを入れられるような人になれたらいいなって思ってて」「ツアーとかを回らせていただくことがあるわけじゃないですか」「そういう時に毎公演毎公演いろんな遊びを入れて、たくさんファンの方と楽しんでいけたらいいな、2026年も、なんて思って」とトーク。

そして、「そんな思いはありつつ、沢山ね、どこまで遊べるかは私次第だと思うので、2026年も頑張ってまいります。一生懸命生きてまいります」と意気込んでいた。