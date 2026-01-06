【地震の影響】JR伯備線 新見～上石見間 普通列車の運転を再開 特急「やくも」は終日運転見合わせ【6日午後6時40分現在】
JR西日本によりますと、島根県を震源とする地震が発生した影響で、JR伯備線は新見～上石見間で運転を見合わせていましたが、以下の列車から運転を再開したということです。
●【新見⇒米子方面】
・新見駅（１８時３５分発）⇒普通 米子行き（２１時１３分着）
●【米子⇒新見方面】
・米子駅（１８時２６分発）⇒普通 新見行き（２０時３０分着）
なお、特急「やくも」は終日運転を見合わせています。
・やくも９号 岡山駅～出雲市駅間
・やくも１１号 岡山駅～出雲市駅間
・やくも１３号 岡山駅～出雲市駅間
・やくも１５号 岡山駅～出雲市駅間
・やくも１７号 岡山駅～出雲市駅間
・やくも１９号 岡山駅～出雲市駅間
・やくも２１号 岡山駅～出雲市駅間
・やくも２３号 岡山駅～出雲市駅間
・やくも２５号 岡山駅～出雲市駅間
・やくも２７号 岡山駅～出雲市駅間
・やくも２９号 岡山駅～出雲市駅間
【出雲市⇒岡山方面】
・やくも１２号 揖屋駅～岡山駅間
・やくも１４号 出雲市駅～備中川面駅間
・やくも１６号 出雲市駅～新見駅間
・やくも１８号 出雲市駅～岡山駅間
・やくも２０号 出雲市駅～岡山駅間
・やくも２２号 出雲市駅～岡山駅間
・やくも２４号 出雲市駅～岡山駅間
・やくも２６号 出雲市駅～岡山駅間
・やくも２８号 出雲市駅～岡山駅間
・やくも３０号 出雲市駅～岡山駅間