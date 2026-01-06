RSK

JR西日本によりますと、島根県を震源とする地震が発生した影響で、JR伯備線は新見～上石見間で運転を見合わせていましたが、以下の列車から運転を再開したということです。

●【新見⇒米子方面】
・新見駅（１８時３５分発）⇒普通　米子行き（２１時１３分着）

●【米子⇒新見方面】
・米子駅（１８時２６分発）⇒普通　新見行き（２０時３０分着）

なお、特急「やくも」は終日運転を見合わせています。

【岡山⇒出雲市方面】
・やくも９号　岡山駅～出雲市駅間
・やくも１１号　岡山駅～出雲市駅間
・やくも１３号　岡山駅～出雲市駅間
・やくも１５号　岡山駅～出雲市駅間
・やくも１７号　岡山駅～出雲市駅間
・やくも１９号　岡山駅～出雲市駅間
・やくも２１号　岡山駅～出雲市駅間
・やくも２３号　岡山駅～出雲市駅間
・やくも２５号　岡山駅～出雲市駅間
・やくも２７号　岡山駅～出雲市駅間
・やくも２９号　岡山駅～出雲市駅間

【出雲市⇒岡山方面】
・やくも１２号　揖屋駅～岡山駅間
・やくも１４号　出雲市駅～備中川面駅間
・やくも１６号　出雲市駅～新見駅間
・やくも１８号　出雲市駅～岡山駅間
・やくも２０号　出雲市駅～岡山駅間
・やくも２２号　出雲市駅～岡山駅間
・やくも２４号　出雲市駅～岡山駅間
・やくも２６号　出雲市駅～岡山駅間
・やくも２８号　出雲市駅～岡山駅間
・やくも３０号　出雲市駅～岡山駅間