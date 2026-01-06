¥Ýー¥«ー¥×¥í¥êー¥°¡ØDMM POKER LEAGUE¡Ù³«Ëë·èÄê¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ýー¥«ーÊ¸²½¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡×
¡¡¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëWaitinglist¤Ï¡¢¥Ýー¥«ー¤òÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¥×¥í¥êー¥°¡ØDMM POKER LEAGUE¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛDMM POKER LEAGUE¥¹¥¿¥¸¥ª¥¤¥áー¥¸¤äÂåÉ½¼èÄùÌòKim Hongsung
¡¡º£²ó¤Î¥êー¥°ÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤ÎÌó200Ëü¿Í¤«¤é2024Ç¯¤ÎÌó400Ëü¿Í¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ýー¥«ー¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤ë¾ì½ê¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹Àµ¼°¤Ê¥Ýー¥«ー¥êー¥°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾Þ¶â¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Î¤ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ýー¥«ー¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¡¢¹ñÆâ¤Î¥Ýー¥«ー¥ì¥Ù¥ë¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØDMM POKER LEAGUE¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥à¡×¥ëー¥ë¤Ç¤Î¥Áー¥àÂÐ¹³Àï¤òÊ£¿ô¥·ー¥º¥óÅ¸³«¤¹¤ë¡£2026Ç¯½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSeason 0¤Ç¤Ï³ÍÆÀ¾Þ¶â²¯±Û¤¨¤Î¹ñÆâ³°¥×¥í¥×¥ìー¥äー¤Î»²²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¥Áー¥à¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Î°ìÉô¤ò¸øÊç¤Ç°ìÈÌ¤«¤éÊç½¸¤·¡¢¥×¥í¥¢¥Þº®¹ç¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë