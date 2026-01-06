“常識化”する大谷翔平のMVP受賞を阻む者はいるのか　“対抗”ソトの可能性を現地メディアが考察「オオタニ以上の成績を残したとしても」

圧倒的な存在感を示す大谷はソトにとって大きな壁だ(C)Getty Images

早くもメジャーリーグ新シーズンの“MVP論争”が繰り広げられている。

現地時間1月3日、公式サイト『MLB.com』が、「2026年の各賞受賞者を予想する、あまりにも早すぎる試み」と銘打ったトピックを配信。同サイトのアンソニー・カストロヴィンス記者は、ナ・リーグMVP予想でメッツのフアン・ソトを挙げた。理由として、「彼は史上3人目、今世紀初となる『40本塁打・100打点・100四球・100得点・30盗塁』を達成した選手だ」と評しており、「守備が評価を下げ続けるのは確かだが、忍耐力とパワーの頂点に立つ27歳の彼がMVPを獲れない理由はない」と主張している。

【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック

だがこのトピックは、「本命選手とは別の選手」を挙げるという、やや特殊な観点での予想となっており、本来の最有力候補とされるドジャースの大谷翔平についてカストロヴィンス氏は、「独自のルールに従う」などと言及し、あえて選ばない結果となったようだ。

そして、この公式サイトのトピック内容を受け、他メディアもナ・リーグMVP予想に反応。1月4日、『MARCA』米国版がMVP候補について論じている。

同メディアは、「2026年もナショナルリーグMVPはショウヘイ・オオタニが獲得する――そう考えるのがほぼ常識になりつつある」と指摘。その上で、『MLB.com』の予想内容を引用しながら、ソトの対抗馬としての可能性を占っており、「ソトの2026年MVP争いにおける重要な要素は、チーム成績がどれほど評価に影響するかだ」などと訴えている。