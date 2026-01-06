¥Þ¥¨¥±¥ó¡Ö¾Âç¤Î¡È¤¢¤È1¾¡¡É¤Î»þ¤Ï°ÛÍÍ¤Ê´¶¤¸¡©¡×¤ËºäËÜÍ¦¿Í¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¼ã¤¤ÅÛ¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È¡×
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬4Æü¤ËBS¥Õ¥¸¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖJEMTC¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¼Â¶·²òÀâÌîµåÎ¹¡Á¥×¥íÌîµå88Ç¯À¤ÂåÎ¹¡ªÂè3ÃÆ¡Á¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç3»î¹çÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËËèÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¼Â¶·²òÀâÌîµåÎ¹¡É¤âº£Ç¯¤¬Áá¤ä3²óÌÜ¡£
¡¡º£²ó¤âºäËÜ¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³ÚÅ·¡¦Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¡¢ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¡Ê37¡Ë¡¢¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤Î4Áª¼ê¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¸µDeNA¡¢µð¿Í¤Î³áÃ«Î´¹¬»á¡Ê37¡Ë¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¾åÅÄ¹ä»Ë»á¡Ê37¡Ë¤È¤¤¤¦Ìîµå³¦¤Î²«¶âÀ¤Âå¡¢1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃçÎÉ¤·6¿ÍÁÈ¤¬½¸·ë¤·¡¢ºòµ¨¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÌî¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¼þÊÕ¤òÎ¹¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½©»³¤¬ÆüÊÆÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤È168¡×¡¢Á°ÅÄ¤¬ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤È35¡×¡¢ÂçÌî¤¬NPBÄÌ»»100¾¡¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤È3¡×¤È¶èÀÚ¤ê¤Î¿ô»ú¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÁ°ÅÄ¤¬¡Ö¾Âç¤Î¡È¤¢¤È1¾¡¡É¤Î»þ¤Ï°ÛÍÍ¤Ê´¶¤¸¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¾¤È¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤â¤¢¤ëºäËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¼ã¤¤ÅÛ¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤è¡¢¼éÈ÷¤È¤«¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¥Þ¡¼·¯¤Î»î¹ç¤ÇÄÌ¾ï¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¨¥é¡¼¤¬Â³¤¤¤¿¼ã¼ê¤Î¶»Ãæ¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¤Ê¡£º£Ç¯¤Ë·è¤á¤¿¤¤´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤ä¤ó¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡£¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ç¤³¤ì¡ÄÉé¤±ÉÕ¤±¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¤ä¤ó¡¢¾¡¤ÁÉÕ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤µ¡£¤¢¤ì¡¢·ë¹½¥¥Ä¤¤¤è¤Í¡×¤ÈºäËÜ¡£Á°ÅÄ¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤è¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Î©¤Á¤¢¤ï¤ì¤Ø¤ó¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ºäËÜ¤â¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤ä¤È»×¤¦¡¢¤¢¤ì¤Ï¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£