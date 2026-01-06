ÀîºêF¤¬»ÏÆ°¡¡ÅìµþV¤«¤é¿·²ÃÆþ¤ÎÃ«¸ý±ÉÅÍ¤Ï¼éÈ÷¶¯²½ÀÀ¤¦¡ÖÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤«¤é¤³¤½¼éÈ÷¤¬Âç»ö¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬6Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç¥Á¡¼¥àÎý½¬¤ò³«»Ï¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤é¿·²ÃÆþ¤ÎDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¡Ê26¡Ë¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¶¯²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î67ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤57¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤Æ8°Ì»ß¤Þ¤ê¡£ºòµ¨¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÌµ¼ºÅÀ17»î¹ç¤òµÏ¿¤·¤¿ÅìµþV¤Ç¼éÈ÷¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡Ö²¿»î¹ç¤«¸«¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀ¤Ï¾¯¤··Ú¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Îý½¬¤«¤éËÍ¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡£¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼éÈ÷¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¶õÃæÀï¤Ë¶¯¤¯¡¢2024Ç¯12·î¤ÎÀîºêFÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÀÅÀÎÏ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤¬1»î¹ç1¼ºÅÀÌ¤Ëþ¤Î¥Á¡¼¥àÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼éÈ÷¡£¹¶·âÎÏ¤Ï¤½¤Î¼¡¤Ë½Ð¤»¤ì¤Ð¡×¤È¶¯Ä´¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¡¢2·î6Æü³«Ëë¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤ËÄ©¤à¡£