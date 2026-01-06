Î¦¾å¡¦µÈµïÂçÏÂ¡¢¥á¡Á¥Æ¥ìÈø·Á°ÉÆà¥¢¥Ê¤È·ëº§¡ªÃæÂç¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¡±ØÅÁ¥¹¥¿¡¼¤¬¿Íµ¤¥¢¥Ê¤È¡È¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡É
¡¡ÃæÂçOB¤ÎÎ¦¾å¡¦µÈµïÂçÏÂ¡Ê23¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬Ì¾¸Å²°¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ê¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ë¤ÎÈø·Á°ÉÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£6Æü¡¢Æ±¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸ø¼°X¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÇÈø·Á¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¤äSNS¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡¡1·î5Æü¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÉ×¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÎ¦¾åÄ¹µ÷Î¥Éô¤ÎµÈµïÂçÏÂ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¾Ð´é¤Ç´é¤ò´ó¤»¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ú¤Â³¤¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤ËÆü¡¹¤Î»Å»ö¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡¡º£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Èø·Á¥¢¥Ê¤Ï1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë5·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£ÃæÂçÂ´¶È¸å¡¢23Ç¯¤Ë¥á¡Á¥Æ¥ì¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶â¡Ë¡¢¡Ö¥á¡Á¥í¥á¥í¡ª¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¡¢¡ÖÂç³Ø±ØÅÁ¡×¤È¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈµï¤Ï2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ç³èÌö¤·¤¿Éã¡¦À¿¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®³Ø3Ç¯»þ¤ËÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÅÄ¸¶ÅìÉôÃæ3Ç¯»þ¤ËÁ´Ãæ½Ð¾ì¡£ÀçÂæ°é±Ñ¹â¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ½Ð¾ì¡£ÃæÂç¤Ç¤ÏÈ¢º¬¤Ç1Ç¯3¶è15°Ì¡¢2Ç¯1¶è¶è´Ö¿·¤Ç¶â·ª»Í»°ÇÕ³ÍÆÀ¡¢3Ç¯2¶è¶è´Ö¾Þ¡£Â´¶È¸å¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ËÆþ¼Ò¡£