·úµ¡¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÊÆ´ØÀÇ·Ú¸º¤ØÂÐºö¡¡¥ì¥ó¥¿¥ë¶¯²½¡¢ÊÆ·ÐÍ³²óÈò¤â
¡¡Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë·úÀßµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤Î°±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÎ©·úµ¡¤Ï´ØÀÇ¥³¥¹¥È¤ÎÁý²Ã¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀ½ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë°ìÊý¡¢Çã¤¤¹µ¤¨¤Ë¤è¤ë¸º¼ýÊ¬¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë·úµ¡¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¥³¥Þ¥Ä¤ÏÊÆ¹ñ¤ò·ÐÍ³¤»¤º¡¢¥«¥Ê¥À¤ËÄ¾ÀÜÍ¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â´ØÀÇ¤Î²óÈò¤ËÆ°¤¯¡£
¡¡¥³¥Þ¥Ä¤Ï¡Ö·úÀßµ¡³£¡¦¼ÖÎ¾¡×ÉôÌç¤Ç¡¢¡ÖÊÆ½£¡×¤ÎÇä¾å¹â¤¬È¾Ê¬¶á¤¯¤òÀê¤á¤ë¡£º£µÈÂöÌé¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÊÆ¹ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥«¥Ê¥À¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤â¤Î¤ò¡¢Ä¾ÀÜ¥«¥Ê¥À¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß´ØÀÇ¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÊÆ¹ñ¤Ç°ì»þÅª¤ËÉôÉÊ¤òÊÝ´É¤¹¤ë¾ì½ê¤òÊÆ¹ñ³°¤Ë¤âÀß¤±¡¢¥«¥Ê¥À¤äÃæÆîÊÆ¤ËÄ¾Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤Ãæ¤À¡£