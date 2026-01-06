陸上男子長距離の吉居大和（トヨタ自動車）と名古屋テレビの尾形杏奈アナウンサーが６日、結婚を発表した。

中大のエースとして大学駅伝で活躍した吉居は自身のＳＮＳで結婚を報告。「妻は、大学で知り合った名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈さんです」とし、出会いが学生時代だったことに触れている。

尾形アナも６日に自身のインスタグラムで２ショットを公開。「１月５日に結婚しました 夫は、トヨタ自動車陸上長距離部の吉居大和さんです」と報告。「どんなときも優しく、お茶目で真っ直ぐで いつも、私の心を幸せでいっぱいにしてくれる人です。日々前向きに競技に取り組む姿を心から尊敬しています。これからも２人で支え合いながら、幸せだねと笑い合える時間を重ねていきたいです」とコメントした。尾形アナは福島県出身で吉居と同じ中大卒で入社３年目。現在は朝の情報番組「ドデスカ！」（月〜金・午前６時、土・午前６時３０分）などを担当している。

【吉居の投稿全文】

いつも応援してくださる皆さまへ

私事ですが、ご報告です。

１月５日に名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈さんと結婚しました。

彼女は、どんな目標にも努力を惜しまず、常に真摯に向き合う姿勢を持った、とても尊敬できる人です。

そして、いつも私を支え、そっと背中を押してくれる大切な存在でもあります。

彼女となら、どんなことがあっても一緒に前に進んでいけると強く感じています。

これからもお互いを信頼し合いながら、笑顔あふれる温かい家庭を築いていきます。

まだまだ未熟な私ではありますが、

一人の人間として、そして競技者としても、成長し続けられるよう精進してまいります。

いつも支えてくださっている皆様方への感謝の気持ちを忘れず、これからも努力をしていきます。

今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

◆吉居 大和（よしい・やまと）２００２年２月１４日、愛知・田原市生まれ。２３歳。実業団のトヨタ自動車で活躍した父・誠さんの影響で小学校３年生から陸上を始める。田原東部中３年時に全国中学大会出場。宮城・仙台育英高に進み、全国高校駅伝では１年２区２位、２年１区４２位、３年３区８位。中大法学部に進学し、箱根では１年３区１５位、２年１区区間新で金栗四三杯、３年２区区間賞、４年２区１５位。１万メートルの自己ベストは２７分２１秒４５。１６８センチ。家族は両親と双子の弟、中大４年の弟・駿恭（しゅんすけ）。