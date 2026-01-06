元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（57）が6日、自身のブログを更新。正月に2キロ痩せたことを報告した。

北斗は「沢山、暮れ〜正月にかけて料理したりしたのに…私…2キロ痩せた!!」と報告し「嬉しいんだけど…その理由がね〜 口内炎」と減量の理由を明かした。

続けて「口内炎が唇に、ポツポツと2つ出来て それが…2つ揃って、大きくなって合体 そのデカく育った口内炎をかばいながら食べてたら…舌の先っちょと横にも口内炎が出来て 薬を塗ったり、口内炎用のシールを貼ったり頑張ってたんだけど中々良くならず。気がついたら2キロ減ってた」と経緯を説明した。

さらに「自分で作ったトッポギを食べたら火が出るほど辛くて… それが口内炎に付いて 北斗…震えて動けなくなりました 正月からバカすぎた私…」とつづり「それでは、皆様 私の様に体調は悪くないのに口内炎が出来た人、出来てる人トッポギにはお気をつけ下さい。（誰か辛くないトッポギの作り方教えて）」と呼びかけた。

北斗は24年5月、自身のブログで「6キロ〜7キロくらいは痩せたかな」とダイエットに成功したことを明かしていた。