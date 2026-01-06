元HKT48で女優の田中美久（24）が6日、自身のインスタグラムを更新。3rd写真集の先行カットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「3月9日（みくの日）に3rd写真集を発売致します」と報告。「初めての〇〇〇に挑戦しました 過去一セクシーです笑笑」と伝え、ベッド上での水色ランジェリーショットや、ヒップがあらわな衝撃的デザインの黒ランジェリー姿でベッドにうつぶせになるショットを公開した。下着をつけずにグレーのパーカを着てファスナーを降ろし、谷間が大胆に露出した姿なども加えた。

ファンやフォロワーからも「セクシーで可愛すぎる」「はち切れそう」「素敵」「美尻」「めちゃ綺麗なお尻」「そこにも桃桃あるんか〜い」「Tバック？」「お尻出てるよー」「何てハレンチな格好なんだ」「エチエチすぎる」「これもう溢れる」「たまらない」「芸術品」「衝撃的」「美しい女神」「最高のお年玉もらちゃった」などのコメントが寄せられている。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。25年には日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」に出演。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されることも多い。