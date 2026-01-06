約700人の犠牲者を出した能登半島地震。大切な家族を失った遺族は、今も変わらない思いを抱え続けています。あれから2年。残された遺族の思いとは…



楠 健二 さん：

「2年経とうが受け入れられていない現状がある。もしかしたら、あれは夢だったのっていうのは、2年経ってもそうだもん」



ことしの元日。



夫婦で輪島市内の居酒屋「わじまんま」を営んでいた楠健二さん。



あの日、隣接するビルの倒壊に巻き込まれ、妻の由香利さん、長女の珠蘭さんを失いました。





2年前、楠さんと出会ったのは、能登半島地震発生から2日後。

片付けていたのは、バラバラになったジグソーパズル。



発災当時の楠 健二 さん：

「泣きすぎて涙が出ない。女房はさパズル好きでやってて、だからもう一回、作ろうかと思って。みんなにはさ、ゴミかもしんないけど、俺にはかけがえのないものだから」



2人を失い、来る日も来る日も遺品を探し続ける日々。



発災当時の楠 健二 さん：

「これが僕ので、これが妻ので(携帯電話が見つかって)よかったとしか言えないよね」



楠さんは震災の後、神奈川で居酒屋をオープンさせました。



震災から、楠さんの時間は止まったまま。



楠 健二 さん：

「いなくなった2人の携帯、なぜかまだ解約してないのよね。まだね、通信できる状態なんだよね。無駄にこの2年間ずっと払ってんだよ。電話かかってこないのわかってんだけどさ、なんか解約できないんだよね」



がれきの中から拾い集めた食器やメニュー、店の名前もあの頃と同じ。



楠 健二 さん：

「琉球グラスがそうだったね。女房がいろんなところで集めてたからね。輪島なのに、なぜか沖縄料理があってさ」



妻と娘の命を奪ったビルの倒壊。



国の調査結果は、軟弱な地盤など複合的な要因が重なり、ビルが倒壊したというものでした。

楠 健二 さん：

「古いから倒れました、地盤が軟弱でした、いや、それだけで俺は納得できない。今後も自分で調べられるだけ調べようと思ってる。今の状態で2人に報告できないし」



ことし元日の輪島市。



ビルは解体され現場には、更地が広がっていました。



楠 健二 さん：

「いや、時が止まったままだよね。受け入れられてないもん。ビルの面影もないけど、ここに居たからね、あの2人は。思い出すよね、やっぱり」

寺本 直之 さん：

「2年だからね。私にしてみたら、あっという間の2年だった」



金沢市に住む寺本直之さん。



あの日、穴水町の妻の実家が土砂崩れに巻き込まれ、妻と子供4人を亡くしました。



発災当時の寺本 直之 さん：

「みんな生きててほしいんです。なんで1日に、こんな地震でこんなことされなきゃならんかなって」



あれから2年。



寺本さんは、枕元に失った家族の写真を並べ、言葉を掛け続けています。



寺本 直之 さん：

「なんかまだ死んだと思ってないのかもしれない、本音は。写真にっていうよりも、普通に今までいるような生活の中で、妻や子どもたちとしゃべっている感覚でしかないのかもしれない」

どこに行くのもみんな一緒だった愛する家族。



寺本 直之 さん：

「だからそういう意味では、やっぱり、気持ちがまだ、ずっとつながり続けているのかなと、私も思うし」



土砂の中から見つけた遺品は、今も大切に手元に残してあります。



寺本 直之 さん：

「なくなってしまったら、本人がこの世にいた存在というのが、なくなってしまうかなと思うから。それならはっきり言って、死ぬまで残しておきたいなと思って」



元日、妻の実家があった場所を訪れました。



寺本 直之 さん：

「夢に出るようになったんですよね、1年目は全然、出なかったんですけど。2年目になったら出るようになったということは『そろそろいいよ』と言ってるのかもしれない」



取材中、降り続いていた雪が止み、晴れ間がのぞきました。

寺本 直之 さん：

「あんだけ雲があったのに…穴水に来たってことを…お前ら空で見てるのか… お父さん来たよ」



多くの命を奪った能登半島地震。



あれから2年。



失った家族への思いは、これからも変わることはありません。