2026年1月6日午前、島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。高知県内でも広い範囲で震度3を観測しましたが、被害は確認されていません。



気象庁によりますと、6日午前10時18分頃、島根県東部を震源とする地震が発生し、島根県と鳥取県で最大震度5強を観測しました。

震源の深さは11キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.4とされています。





この地震で高知県内では、震度3を高知市・安芸市・南国市・土佐市・香南市・香美市・奈半利町・田野町・芸西村・日高村・黒潮町で観測。また、県内の広い範囲で震度2や震度1を観測しました。高知県によりますと、地震による被害は、確認されていないということです。この地震の影響で、JRの土讃線と予土線の全線で一時運転を見合わせ、最大で10分の遅れが生じました。また、四国電力によりますと愛媛県の伊方原発に異常はなかったということです。気象庁はこの地震について会見を開き、今後も地震が続くおそれがあると注意を呼びかけました。■気象庁担当者「揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度5強程度の地震があることに注意すると共に、さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もあります。ですので、注意をお願いします。特に地震発生から2～3日程度は強い揺れをもたらす地震が発生することが多くあります」気象庁では、揺れが強かった地域では落石や崖崩れなどの危険性が高まっているとして、今後の地震や雨などの状況に十分注意してほしいとしています。