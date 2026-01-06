格闘技「KNOCK OUT」は6日、都内で「KNOCK OUT.61」（2026年2月15日、後楽園ホール）の対戦カードを発表した。

11月以来の復帰戦を行う予定のBLACKライト級王者の大沢文也（34＝ザウルスプロモーション）は元同王者の大谷翔司（35＝クロスポイント渋谷）と対戦が決定。会見した大沢は「最初、大谷とはいつか決着をつけたいなと思っていたが、1勝1敗で。大谷が引退するなら僕しかない。すぐにやりますと言いました」と対戦を承諾した。

試合は「正直、勝ちに徹底するなら完封できるが、今年は打ち合いたい。この前の試合で負けて、記憶に残る試合をと思ってより倒したい。いつも逃げてしまうので、しっかり打ち合いたいな」と階級上の選手と打ち合いしながら練習し、倒すことだけを考えているという。1勝1敗で3度目の勝負。「3度目より引退試合の相手を務めることに重きを置いてます。完全決着したい」ときっちり引退させる。「引退試合と聞いていたら僕からお願いしてました。花を持たせることはなく、しっかりぶっ倒します」と容赦はしない。

この試合で引退を決意する大谷は「この試合をもちまして現役を引退します。年齢を重ねて今後、深刻なダメージなく次の道に進むことができるのが一番の理由です」と説明。「まずは最高の状態でリングに臨んでみんなに届けばいい」と試合への気持ちを話す。「大沢をリスペクトしている。一筋縄ではいかない。勝ちをもぎ取るようにファイトを見せたい」と有終の美を飾る覚悟だ。対戦する大沢には「KNOCK OUT王者になる前に辞めようかなと思った。大沢に負けて、今回お願いした。キーポイントで交わる縁のある選手かな」と意気込む。最後に「くせ者の大沢を倒して勝ちます」と意気込んでいた。