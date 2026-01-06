TOKYOチューリップローズのバレンタイン♡花咲くショコラ新作登場

バターとチーズの香りに包まれた美味しい花屋「TOKYOチューリップローズ」から、2026年バレンタイン限定の新作コレクションが登場します。代表作チューリップローズが、この季節だけのショコラづくし仕様に。花びらのように繊細なラングドシャと、とろけるショコラのハーモニーは、贈る人も贈られる人も笑顔にしてくれます。特別な想いを込めたスイーツ時間をどうぞ。

ショコラ尽くしの新作フルコース

2026年の主役は『チューリップローズショコラ・フルコース』。エクアドル産カカオを使用し、すっきりとしたキレ、ミルキーなコク、濃密な味わいの3種の生食感ショコラバタークリームを一度に楽しめます。

ショコラなのに天然ローズの香りが広がる、ひとくちごとに驚きのある仕立てです。

チョコブラウニー好き必見！セブン-イレブンで買える大人の新作

ハートを秘めた特別な花びら

チューリップの花びらを模したココアラングドシャは、よく見るとハート型の花びらが隠れた特別仕様。

香ばしいクッキーと、とろけるショコラバタークリームが重なり、バレンタインらしいときめきを演出します。見た目の可愛さと本格的な味わいを両立した一品です。

ギフトにも映える華やか缶

価格:2個入648円／4個入1,188円／6個入(缶)2,106円／9個入2,430円

鮮やかなビビットピンクのスペシャル缶は、チューリップやロゴをエンボス加工で表現。2個入、4個入、9個入のボックスタイプに加え、6個入の缶タイプも登場します。

定番バター、チーズとの3味セットも揃い、ギフトから自分へのご褒美まで幅広く選べます。

発売日:2026年1月12日(月祝)～2月14日(土)頃

※在庫状況により、販売期間が前後する場合がございます。

※店舗により、お取り扱いが異なります。

※表示の価格は参考小売価格です。

花のように甘いバレンタインを

TOKYOチューリップローズのバレンタインは、ショコラの魅力を花の形に閉じ込めた特別なコレクション。味わいもビジュアルも心を満たし、贈る時間まで思い出に残ります。

大切な人へ、そして頑張る自分へ♡この季節だけの花咲くショコラで、甘く華やかなひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。