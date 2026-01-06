愛知県豊川市のアパートで32歳の女性が刺されて死亡し、警察は同じく死亡した33歳の交際相手が関与したとみて調べています。

【写真を見る】32歳女性が刺され死亡 警察の到着後 交際相手とみられる男性はトイレに駆け込み…自ら首のあたりを切ったか 愛知･豊川市

きょう午前0時すぎ、豊川市御油町のアパートの一室で、「助けて」と女性の声で110番通報がありました。

警察官が駆けつけたところ、静岡県湖西市の無職･馬塲久瑠美さん32歳が首から血を流して倒れているのが見つかりました。馬塲さんの首や腹には刺し傷があり、病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。

交際相手とみられる男性 警察の到着後に自ら首のあたりを切ったか

室内にはアパートの住人で馬塲さんの交際相手とみられる33歳の男性もいて、けがをして病院に運ばれましたが、死亡しました。



男性は警察が来たあとトイレに駆け込んで鍵を閉め、自ら首のあたりを切ったとみられます。

先月20日には2人のトラブルに関する通報が寄せられ、警察が対応していました。



警察は男性が馬塲さんを刺したあとに、自殺を図ったとみて調べています。