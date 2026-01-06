ボートレース戸田の「第56回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦」は予選4日間を終え、7日の10〜12Rで行われる準優勝戦に進む18人が決定した。その中で注目は、準優勝戦10R4号艇で登場する清埜翔子（34＝埼玉）だ。

今節は6着発進となった清埜。それでも、2戦目から3着、3回連続で2着。そして4日目4R2号艇の予選最終走は、2コースから1つ外の中村尊と並ぶコンマ10のトップスタートタイを踏み込んだ。1周1マークは先捲りを決めて1着。着が示す通り、リズムは右肩上がりだ。

「予選突破できたし、今年初1着だし良かったですね。去年はボロボロだった（25年1月3日〜8日の前回大会は、3日目前半に転覆の憂き目にも遭って予選敗退）ので、うれしい」と留飲を下げた。

「4日目は足も良かった。（中村）尊さんよりは良かったし、余裕がありました。乗り心地も良くなっていた」と相棒の49号機も勝負どころで上昇し、舟足は好バランスに仕上がった。

「この足で乗り心地がいい状態で行ければ、楽しみはあると思います」。機、リズムとも充実モードに突入した清埜。まずは当地6回目の優勝戦進出へ、4コースカドから1周1マークを豪快に攻める。