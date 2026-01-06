（大石邦彦アンカーマン）

名古屋・栄の再開発は、久屋大通りパークなど面的な広がりが重視されていましたが、幕を開けた2026年には、「中日ビル」に「ザ・ランドマーク・名古屋栄」と高さも加わってより立体的な街並みが広がりそうです。

オープンは夏ごろを予定していますが、2026年はこの地方でも様々な施設がオープンします。まずは1月、名古屋市中村区に「豊臣ミュージアム」がオープン。一方で、2月末には名鉄百貨店と近鉄パッセが、惜しまれつつ閉店します。

名鉄再開発の計画見直しで、名鉄バスセンターや名鉄グランドホテルの宿泊サービスは継続しますが、名鉄百貨店は閉店する予定です。そして春ごろには岐阜の北方町に「イオンタウン岐阜北方」がオープンし、7月には「MTG名古屋四季劇場」が誕生。さらに夏には、愛知県大府市のあいち健康の森公園に、全天候型の遊び場がオープンします。“全天候型”というのが嬉しいですね。

“アジパラ大会”のチケットは…

そして9月からいよいよアジア・アジアパラ大会が始まります。



では、その大会チケットをどのように購入するのか。購入にはまず「応援ID」の登録が必要です。去年10月から「応援ID」の登録は始まっています。2月からは東海3県にお住まいの方、または水泳やサッカーなどの競技会場がある都府県に住む人などを対象に先行販売があります。



一般発売は6月ごろからなので、この地方に住んでいる人は早くチケットを購入できるメリットがあります。

そのチケットの価格帯は以下の通りです。



＜アジア競技大会＞

・開会式 7500円～6万円

・競技の観覧 1500円～3万円



＜アジアパラ競技大会＞

・開会式 5500円～3万円

・競技の観覧 1000円～3500円

盛り上がりに期待が高まりますが、一方でこの大会の愛知県や名古屋市の負担額が3倍以上にも増えていて、さらに増える可能性もあります。丁寧な説明をお願いしたいと思います。