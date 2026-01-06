髪を切りに来ただけなのに気を使う？美容院トークが苦手な人の本音を描いた漫画にSNSで共感の嵐【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む→髪を切りに来ただけなのに気を使う？
髪を切っている最中、美容師にいろいろと話しかけられるのは苦手、というゐ(@irk_hrk)さんの漫画「話しかけられちゃうと終わる人」に2.3万いいねの共感が集まっている。
■「話しかけないで…」美容院で感じる小さなストレス
この漫画の作者・ゐさんの行きつけの美容院では、カット中に担当の美容師から雑談を振られることが増えていったという。「僕、香川出身なんですけど、コンビニよりうどん屋の方が多くて〜」など、たわいもない話題だ。以前は静かなタイプの美容師だったが、通う回数を重ねるうちに少しずつ距離が縮まっていったようだった。
この体験をXに投稿すると、「すごくわかる」「お金を払っているのに、さらに気を使うのがしんどい」「髪型の話ならいいけど、雑談はつらい」といった共感の声が次々と寄せられた。店員から話しかけられるのが苦手だという人は、少なくないようだ。
こうした感覚は、美容院に限ったものではない。服屋でも、ゆっくり見たいと思っているときに声をかけられると落ち着かず、結局そのまま店を出てしまうことがあるという。「買わなきゃいけない空気に負けてしまうので、もう行けない」とゐさんは話す。その一方で、「無言だと気まずい」「雑談がある方が安心する」という意見もあり、感じ方は人それぞれのようだ。
美容院や服屋での会話に気まずさを覚えたことがある人は、本作「話しかけられちゃうと終わる人」をぜひ読んでみてほしい。
画像提供：ゐ(@irk_hrk)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。