北京、初のAIイノベーション街区を発表―中国

北京市は5日、「2026年北京AIイノベーション先進地建設推進会」を開催した。会議では初のAI（人工知能）イノベーション街区が発表され、海淀区の「原点コミュニティー」、北京経済技術開発区の「模数世界」、朝陽区の「光智空間」、石景山区の「文化智境」の4カ所の建設を支援し、海淀を中核とする「1コア・多ポイント」の配置を構築する方針だ。今後2年以内に、各イノベーション街区の中核エリアがモデルとしてのけん引効果をほぼ形成し、北京のAIコアエンジン、全国のAIイノベーションのランドマークとなることを目指す。中国新聞網が伝えた。

北京市発展・改革委員会の関係者は、「北京はAI分野の人材、企業、コア産業規模などにおいていずれも全国をリードしており、全国の半分近くを担っている。すでに、抖音（中国版TikTok）豆包、智譜GLM、月之暗面Kimi、百度文心などの基盤モデルに加え、生数、面壁、可霊、深勢といった特定分野向けモデルが育成され、プラットフォーマーの高度化と新興企業が競い合う良好な状況になっている」と述べる。

今回発表された初のAIイノベーション街区は、「1地区1特色」の差別化された発展を進める。

海淀区の「原点コミュニティー」は、「世界のAI人材イノベーション・起業の第1拠点」を目標に、技術の創出、人材集積、エコシステム強化を重視し、AIオリジナル技術の世界初発信地、若手AI人材が共創・共鳴する拠点、AIの全要素を精密に結び付けるエコサービス拠点として整備される。五道口を中核に、大学・研究機関やイノベーション主体が集積する強みを生かし、東昇大厦、清華科技パーク、智源大厦などを統合することにより、面積は約3平方キロメートルで、「二つの中核拠点＋二つの支援拠点」という構造を形成し、学北パーク、東昇3期、京張遺跡公園のAI産業イノベーションベルトへと波及させる。

朝陽区の「光智空間」は、量子計算や光子コンピューティングといった次世代の演算能力形態に向け、従来型計算のボトルネックを突破し、革新的成果の工学的応用を加速させる。技術イノベーションと応用シーンの二輪駆動で、整ったAI科学技術イノベーションサービス体制を整備し、AIによるシーン応用の高度化と新業態・新モデルの育成を推進する。所在地は中関村朝陽パークで、コアエリアの敷地面積は約2．67平方キロメートルだ。

石景山区の「文化智境」は、八つの文化融合イノベーション分野に注力し、先駆けて試行する「スーパーシーン」実験場を構築する。「AI＋文化」の特色イノベーションクラスターを育成し、AI＋文化融合イノベーションアクセラレーター、AI＋文化の総合実験場、AI産業集積ネットワークの中核拠点、未来都市スマートライフのモデル地区を整備する。石景山大規模言語モデル集積区と首鋼パーク北エリアを基盤とし、敷地面積は0．4平方キロメートル。条件が整い次第、北京銀行保険産業パーク、模式口、「2パーク1川」の首鋼パークエリアなどへ拡張する。AIと文化産業の深い融合を体系的に推進し、AIと文化が共生する新たなパラダイムを構築し、「4＋N＋8」のスマート文化産業エンジンを創出する。

北京経済技術開発区の「模数世界」は、先端アルゴリズム、エンボディドAI、スマートハードウエアなどの重点分野に焦点を当て、全ライフサイクル型のイノベーション育成チェーンを整備する。産業集積加速、パイロット工場、製品応用体験の3大機能ブロックを構築し、演算能力、データ、モデルなどの要素を統合的に配置することで、独自制御可能で、開放的・協調的かつ活力あるスマート製造の新たな構造を構築。通明湖環湖科学技術ベルトに位置し、総面積は約2平方キロメートル。ロボット産業パークやロボットデータ収集センターと連動し、研究開発、テスト、製造、展示、サービスを一体化したクローズドループ型空間を形成する。（提供/人民網日本語版・編集/YF）