2025年のA株上場企業の配当金は2．6兆元超、過去最高を更新―中国

上海証券取引所、深セン証券取引所、北京証券取引所の三大証券取引所が明らかにしたところによると、2025年12月31日現在、国内投資家向けのA株上場企業の2025年配当金は2兆6000億元（約58兆2000億円）を超え、過去最高を更新したということです。

具体的には、上海証券取引所では1640社が配当を実施し、配当金総額は前年同期比11％増の2兆600億元（約46兆1000億円）に達しました。1年の中で数回も配当を実施することが常態化し、中間決算後の配当を実施した企業は500社以上に上り、配当金は前年同期比17％増の6800億元（約15兆2000億円）を超えました。深セン証券取引所では1910社が配当を実施し、四半期決算後の配当、中間決算後の配当と特殊配当を含み、累計配当金は5475億5900万元（約12兆3000億円）となっています。北京証券取引所の上場企業は累計63億9300万元（約1400億円）の現金を投資家に配当し、2024年より2．62％増加しました。

配当規模を見ると、銀行、石油・石油化学、大量消費などのセクターが配当実施の主力業界となっています。うち、銀行業上場企業の配当金は8032億元（約18兆円）、石油・石油化学業界は1863億元（約4兆2000億円）、食品・飲料業界は1098億元（約2兆5000億円）となっています。（提供/CRI）