今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は1月6日現在

【写真】都心ならこれくらいのアウターがちょうどいい？

* * * * * * *

高機能アウターが人気に

今回、ご紹介したいのはズバリ「パフテックロングコートリラックスフィット」です。

毎シーズン、多様なアウターが販売されるユニクロ。なかでも機能性の高さとルックスが話題の商品がこのソックスなんです。

さっそく「パフテックロングコートリラックスフィット」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜最新繊維テクノロジーの軽くて暖かい高機能中綿を使用した「パフテック」。髪の毛の約1／5の細さの中空糸が暖かい空気を閉じ込めるから、暖かい。＊髪の毛の太さを0.08mmとし、ポリエステル繊維と比較＞

＜ウエスト後ろのアジャスターとストッパーでシルエットのアレンジができる＞

＜フードにもストッパーがあり、フードのフィット感も変更可＞

＜小雨程度の水をはじく撥水加工。生地表面に撥水剤を固着させているため、撥水効果が長持ちします＞

といった紹介が。

話題の新繊維”パフテック”によって防寒性をしっかりと確保しながら、ユニクロらしいデザイン性を存分に取り入れたアウターということで、これは人気が出るのも当然かも。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。

「スタイルが良く見えるデザイン。何より軽くて温かい」

「胴回りのシルエットが綺麗でもたつかないので、これだけ羽織ればサマに」

「暖房のきいた電車だと汗をかいてしまう冬に適した暖かさ」

「更年期でホットフラッシュな私にはちょうど良い」

「東京ならこれでよいかも…と購入しました」

「このお値段で買えて本当に有難いです」

「ダウンよりも軽くて、薄くて暖かいのです。嘘だと思ったら、着てみて下さい。羽織らなくては、真実は見えません。真実は着なければ分かりません」

などなど。こちらもまさに絶賛の嵐。

現在値下げ中

とにかく購入した方から賞賛の声多数。



写真：ユニクロ公式インスタグラムより

そのユニクロの「パフテックロングコートリラックスフィット」が今現在値下げされて9990円にて販売されています。

高機能かつ流行のアウターが1万円以下というグッと手に取りやすい価格になったということで、これは絶対に見逃せない…。

カラーは＜ダークブラウン＞＜ブラック＞＜オリーブ＞の３色、サイズはXSから３XLまでの7種（オンライン限定を含む）。

この冬、しっかり活躍してくれそうなユニクロのパフテックロングコートリラックスフィット。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより