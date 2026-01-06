きょう（6日）午前10時過ぎ、島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。岡山県と香川県でも震度4を観測しています。

【写真を見る】【6日地震まとめ】岡山県と香川県でも震度4を観測 80代女性がアラートに驚いて転倒し軽いけが 気象台「今後2～3日程度は強い揺れをもたらす地震が発生することが多い」【島根県東部で最大震度5強の地震】

この地震の影響で一時、JRなどに遅れが生じ、利用者からは困惑の声が聞かれました。

地震発生時の岡山市中心部に設置された情報カメラが、大きく横に揺れました。岡山市北区天神町にあるRSKのスタジオでも、数十秒にわたり揺れを感じました。

きょう（6日）午前10時18分ごろ、島根県東部を震源とする「最大震度5強」の地震が発生しました。

（会場アナウンス）

「会場の皆様、緊急地震速報が今出されました。揺れております。島根県で強い地震があったようです」

なお、消防によりますと、岡山市中区の80代の女性が階段を下りる際、アラートに驚いて転倒し、背中や左腕に軽いけがをしたということです。

（新幹線利用客）

「仕事の方も、新年のあいさつで新幹線を利用するのでかなり影響があるんじゃないかと」

地震の影響で、山陽新幹線は岡山と広島の間で約2時間半にわたり運行を停止。利用者からは困惑の声が聞かれました。



「横浜まで。ちょっと今どうしようか考えているところです。無事に帰れるかというところだけです」

また、JR高松駅でも・・・

「ただいま、先ほど発生した地震の影響により、高松駅から発車するすべての列車において発車を見合わせております」

岡山・香川のJRは、午後6時現在、伯備線の一部の列車を除き、運行を再開しています。一方、最初の揺れの直後にも・・・

（竹内大樹キャスター）

「一度目の緊急地震速報から約20分後、再び岡山県に緊急地震速報が発表されています」

最初の地震の20分後には、岡山県北部で再び震度4を観測する地震が。それ以外にも、これまでに数回にわたり島根県東部を震源とする地震が発生しています。



今回の地震について気象台は・・・

（大阪管区気象台 田利信二朗地震津波対策調整官）

「（最初の）地震発生後に数回、震度1以上を観測する地震が現時点まで発生している。大地震発生から1週間程度は同程度の地震が続発した事例がございます」



「そのため揺れが強かった地域では、地震発生から1週間程度最大震度5強と同程度の地震に注意していただくとともに、さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もございますので注意をお願いします」



大阪管区気象台によりますと、

・特に今後2～3日程度は強い揺れをもたらす地震が発生することが多い

・揺れの強かった地域では落石やがけ崩れなどの危険性が高まっているため、今後の地震活動や雨の降り方に十分注意してほしい

ということです。